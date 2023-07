Retrospektiva: grupa Divas u tri poglavlja

Upišete li u neku od internetskih tražilica sintagmu „hrvatski R&B“, slijedeći rezultate pretrage imate više šanse rezervirati smještaj preko Airbnbja nego saznati išta o hrvatskoj inačici žanra koji poratne generacije prepoznaju kao ritam i blues. Premda je kod nas bilo i još uvijek ima izvođača koji se u svom djelovanju povremeno ogrebu o pojam, i to najčešće kroz vokalne interpretacije, na tu temu ni hrvatski AI još dugo neće imati ništa suvislo za reći.

Spoj soula, funka, hip-hopa, popa i elektronike koji zovemo R&B u domaćem radijskom eteru, pa tako i u široj svijesti puka, danas predstavlja nišu rezerviranu za stranu glazbu, nešto slično reggaeu ili countryju. Njegove karakteristike nisu imale puno prilika dominirati našim tržištem, ali među najhrabrijim pokušajima da se R&B ugnijezdi na našem tlu dan-danas se čini pothvat zagrebačke ženske grupe Divas, osnovane na Badnjak 1995. godine.

Vokalni kvartet koji su činile sestre Ivana i Marija Husar, Martina Pongrac i Maja Vučić s radom je prestao 2005. godine, a tijekom svog desetogodišnjeg djelovanja ljubomorno je čuvao status vodeće girl grupe u Hrvatskoj. Jake točke njihove zajedničke karijere ostale su nastup na Dori s kasnije Porinom nagrađenim hitom godine “Sexy Cool”, pobjeda na Splitskom festivalu s pjesmom “Da ili ne” te brojne suradnje, kako s nekoć mladim zagrebačkim reperima, tako i s divama stare škole, morskim vukom Dragojevićem ili sarajevskim slavujem Montenom.

Ako uzmemo u obzir sve što danas znamo o njima, očito je da im status vodeće girl grupe nikad nije predstavljao ispunjenje najdivljijih snova, ali baš oko toga razdoblja u njihovom životu vrti se naša današnja priča.

Da je predmet u kupaonici, grupa Divas bila bi set šljokičastih lakova za nokte. Da je ulica, bila bi jedna od onih nazvanih po slavnim Francuzima. Da je vremenska prognoza, bila bi sunčano uz blagi povjetarac i mjestimične vodoskoke.

AUTORSKI KLJUČ(EVI)

Svoje prve profesionalne glazbene korake članice grupe Divas napravile su u djevojačkom zboru Zvjezdice, zagrebačkom rasadniku talenata iz kojega su, između ostalih, potekle i Tajči, Nina Badrić te Helena Bastić iz grupe The Bastardz. Šefica grupe Divas Ivana Husar, danas i Mlinac, još se kao djevojčica pojavila u reklami za Ledolinu u kojoj su Zvjezdice pjevale nezaboravni jingle Arsena Dedića.

Zvjezdice od osnivanja 1985. godine do danas vodi svestrani glazbenik i pedagog maestro Zdravko Šljivac, a o njegovom presudnom utjecaju na vokalni i profesionalni razvoj divasica svjedoči podatak da je sa sestrama Husar prije pet godina vodio slavlje prilikom otvaranja Glazbenog ateljea Marije Husar Rimac. Dakle ostao je dio njihova života do danas. Njegovim posredstvom djevojke su se upoznale s klasikom, folklorom, crnačkom duhovnom glazbom i mogućnostima koje vokal može otvoriti u popularnoj glazbi.

Osim godina prijateljstva osnivanju grupe Divas prethodila su i dva značajnija događaja. Prvi od njih je nastup na Croviziji 1993. godine. Naime, hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije svoje je današnje ime – Dora – dobio tek dvije godine kasnije. Buduće divasice i Julija Zlopaša, koju je ubrzo zamijenila Martina Pongrac, tada su nastupile pod imenom K-2 s pjesmom Željena i Nade Klašterke “Pepeljuge su same”. Za svoj su angažman nagrađene s nula bodova, i to navodno zbog nedovoljno počešljane Ivane. Bila je to vrlo suptilna najava nastupa koji će se dogoditi na Dori tri godine kasnije.

Željen Klašterka je za iduću Croviziju na tekst Željka Krznarića skladao pobjedničku pjesmu “Nek’ ti bude ljubav sva” s kojom nas je Tony Cetinski predstavljao u Dublinu 1994. godine. Njegovi prateći vokali na tom su nastupu bile upravo Divasice u svojoj posljednjoj kombinaciji – Ivana, Martina, Marija i Maja. Djevojke su u to vrijeme pjevale prateće vokale i za ET, Sandija, Olivera, Gibonnija i Bebeka te su se vrlo rano nametnule kao najbolji prateći ženski pjevački sastav, a vjerojatno najveću počast izrazio im je Bebek kada ih je usporedio s crnkinjama koje su mu pjevale prateće vokale na snimanju “Lošeg vina“ u Londonu.

Osnivanje grupe Divas nije okončalo njihovu karijeru pratećih vokala, ali ju je svakako gurnulo u drugi plan. Ipak, nastup na Euroviziji učinio je svoje, nahranio je njihove snove o samostalnoj ženskoj grupi, iako na tadašnjoj zvučnoj slici Hrvatske nije bilo zvuka koji su tražile. Prvi korak prema divasicama kakve pamtimo bila je suradnja sa skladateljem i producentom Mirom Buljanom, odnosno tekstopiscem Farukom Buljubašićem Fayom i Tutićevom tvornicom hitova Tutico.

Buljan i Fayo autori su njihova prva dva singla “Sexy Cool” i “Pet”. Tek s njima grupa Divas oblikovala je svoj glazbeni, a usputno i vizualni izričaj. No vrijedi napomenuti da su djevojke već tada imale autorskog upliva u svoju glazbu, što nije bilo uobičajeno za tadašnje girl grupe.

„Htjele smo malo izbjeći dance glazbu i svu tu kuruzu kojom vrvi komercijalna scena, pa smo morale napraviti kompromis između te komercijale i onoga što hoćemo, i uz pomoć Mire Buljana našle smo tu našu zlatnu sredinu i pravu formulu – ne izdati sebe i svoje glazbene sklonosti – a to su prije svega soul, funk, r&b, hip-hop kao podloga, kao i svi oblici crnačke glazbe – i da istodobno budemo toliko komercijalne da od toga možemo (pre)živjeti. Mislimo da smo u pjesmi “Sexy Cool” to i uspjele, te je ona utoliko i ogledna za nas“, govori Ivana u jednom od prvih intervjua koji su uslijedili nakon nastupa na Dori 1996. godine. (VL, 15. 3. 1996., br. 11680)

Kostime za taj nastup osmislile su sa svojom tetom Katicom Drčić, a koreografiju im je bio osmislio Stjepan Božić, poznati boksač, tada plesač grupe ET.

Te je godine pobjedu na Dori odnijela Maja Blagdan sa “Svetom ljubavi”, što će reći, pjesmom dijametralno suprotnoj onom s kojom su se predstavile Divasice. Naime, “Sexy Cool” bio je mladenački i oskudno cenzurirani poziv na koitus koji je zatekao tadašnje slušateljstvo, a njihov nesiguran nastup mnogi su kritičari dočekali na nož. No pjesma je u roku keks postala hit te je iduće godine na Porinu dvostruko nagrađena, za hit godine i za najbolju izvedbu sastava s vokalom. Uz to grupa Divas proglašena je debitantom godine, a u sjeni tih odlikovanja Hrvati su na iduću Euroviziju poslali Riječanke E.N.I., girl grupu koja je potekla iz mješovitog zbora Putokazi i postala prva potencijalna konkurencija Divasicama.

Način na koji su članice grupe Divas reagirale na kritike tih prvih nastupa, pa i na usporedbe s drugima, razotkriva ih kao iznimno duhovite i hrabre mlade žene svjesne svojih nedostataka i, još važnije, prednosti, a poseban šarm svemu daje njihov kasniji uspjeh. No s uma ne treba smetnuti činjenicu da su im kritičari godinama zamjerali to što nisu ispunile sva očekivanja nametnuta uvjerljivim debijem, misleći pritom najprije na njihove Porine, ali i hype koji se vrlo brzo stvorio oko njih.

Njihov ’90s stil odijevanja, koji se posljednjih godina vratio u modu, i vokalne sposobnosti najizraženije upravo pri harmonizacijama bile su osnova njihove privlačnosti. Pokušaji repanja na kojima su radile s Baby Dooksom i ubacivanje neizbježnih anglizama u formi pomodnih pridjeva te „yeah, oh, yeah“ danas se čine pomalo smiješnima, ali tada su predstavljali state of the art domaće pop muzike.

Te 1996. godine mnogi su mislili da se djevojkama tek posrećilo, ali božićni koncert održan krajem godine u Lisinskom potvrdio ih je kao ozbiljan vokalni sastav. Bio im je to prvi nastup s orkestrom, a takvu priliku za njih je stvorio njihov vokalni mentor Zdravko Šljivac.

U to vrijeme grupa Divas nastupala je uglavnom po diskotekama uz klavijature i pjevala na matrice. Snovi o pratećem bendu nisu bili isplativi, iako je djevojkama od samoga početka bila želja nastupati uz organsku ritam sekciju. Na početku karijere u nedostatku vlastitih pjesama djevojke su se utjecale obradama starijih domaćih izvođača s kojima su dijelile naklonost urbanoj glazbi. Bili su to Dino Dvornik, Neno Belan, Tony Cetinski i slični.

Njihov prvi album Ladies, čiji je naziv inspirirao Dvornikov komentar na njihovo uvježbavanje u ženskom WC-u, objavljen je 1997. godine. Bile su to priče iz ladies rooma koje je kritika opisala kao preslikavanje stranih uzora lišeno kreativnosti i uvjerljivog sadržaja. Ivana Husar, od početka vokalno i scenski najdominantnija Divasica, na tom je albumu potpisana kao supervizor vokala, a djevojke su koautori na pjesmama “Funky Maniac”, “Sad je kasno” i “Vezani smo”.

Stih iz hita “Funky Maniac” General Woo citira u pjesmi “Za sve oko mene” objavljenoj na kultnom prvijencu Tram 11 Čovječe ne ljuti se. „I nemam vremena za gužvu ispod Sljemena dok slušam dive“, repa Woo demonstrirajući da su one u tom trenutku već opće mjesto među mladima u Zagrebu.

No daleko od toga da su ih voljeli samo u Zagrebu. Vrlo rano Divasice su zaključile da ne mogu biti festivalski bend i natjecati se u različitim glazbenim kategorijama. No festivale su rado koristile za promidžbu svojih pjesama. Na Splitskom iz 1998. godine osvojile su prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda s pjesmom Mire Buljana i Pave Tonkovića “Sada kada više nisi tu”, a sljedeće godine pobijedile su s pjesmom “Da ili ne” koja je u vrijeme Festivala već bila na top ljestvicama. To ju je po procjenama pojedinih novinara trebalo diskvalificirati, ali nije. Autorstvo pjesme “Da ili ne” s D’Knockom potpisuju sestre Husar, dok je tekst napisao Ante Pecotić.

U zimu 1999. objavljen je drugi eponimski album grupe Divas koji je, također, nagrađen Porinom za vokalnu izvedbu. Autorskoj ekipi s prvoga albuma na njemu su se pridružili, između ostalih, Darko Juranović D’Knock, jedan od osnivača ET-ja i producent albuma, Ilan Kabiljo i Matija Dedić. Na albumu su se uz “Da ili ne” istaknule pjesma “Oprosti mi” koju zajedno potpisuju Ivana i D’Knock te obrada filmskog hita “What A Feeling”. Premda se imena djevojaka pojavljuju sve češće među autorima, s tim je albumom postalo jasno da najjači autorski pečat ostavlja Ivana.

Treći i posljednji studijski album grupe Divas Bon Appetit najbliže je njihovom autorskom albumu te se često ističe kao kruna njihove karijere. Uz naslovni singl na kojem im se pridružio General Woo, plesnu “Tvoja jedina” i baladičnu “S tobom pristajem na sve (Ne krivi me)”, čiju glazbu i tekst potpisuje Ivana taj se album pamti po duetu s Oliverom Dragojevićem, skladbi “To nismo mi” bračnog para Plechinger-Kovačić. Dvije godine kasnije u sličnom su duhu divasice otpjevale “Dunje i kolači” s Kemalom Montenom.

U deset godina divasice su objavile samo dva albuma uživo. Prvi je bio HNK Live, Božićne zvjezdice objavljen 2000. godine. Snimljen je povodom petogodišnjice rada, a na njemu se osim nekoliko pjesama s njihova prva dva albuma i onih tradicionalnih božićnih nalazi i obrada pjesme Olivera Dragojevića “Brod u boci”. Drugi live album ujedno je onaj kojim su se oprostile od svoje publike.

Bio je vrlo neobičan i originalan način da to učine. Naime, na albumu su gostovale Radojka Šverko, Josipa Lisac, Gabi Novak i Meri Cetinić, a on nosi simboličan naziv Divas & dive. Snimljen je na oproštajnom koncertu grupe u dvorani Vatroslav Lisinski krajem 2004. godine. Uz njihove najveće hitove na njemu se nalaze i pjesme gostiju s koncerta među kojima je bio i Oliver.

GRUPA DIVAS U BROJEVIMA

Grupa Divas broji deset godina rada, tri studijska i dva live albuma sa sveukupno tridesetak pjesama, od kojih četvorka autorski supotpisuje čak dvadeset i dvije. Praksu započetu na maksi singlu “Sexy Cool”, na kojem se nalaze čak četiri verzije tog singla, divasice su po uzoru na strane izvođače nastavile i na kasnijim albumima. Na albumima su se tako našle a cappella ili club mix verzije pojedinih pjesama.

Slično kao Kićo Slabinac, grupa Divas ima poseban odnos s blagdanom Božića. Božićnim i gospel repertoarom zarazile su se pjevajući u Zvjezdicama. Sama grupa osnovana je na Badnjak 1995. godine. Njihov debitantski nastup bio je u legendarnoj Sedmoj noći s pjesmom “Badnja večer”. Bile su glavne zvijezde i gošće nekoliko tradicionalnih božićnih koncerata, a njihov prvi live album bio je HNK Live, Božićne zvjezdice. Marija Husar snimila je jedan božićni album, a Ivanina škola pjevanja redovito organizira božićni koncert na kojemu pjevaju polaznici škole Husar & Tomičić. Uz to Maja Vučić je s Ivanom Radovniković, Brankom Delić i Sanjom Doležal otpjevala “Božićnu uspavanku”. Stoga se činilo važnim spomenuti Božić još jednom.

***

Sa solističkim projektima Divasice su krenule prije službenog razlaza vješto balansirajući između raznorodnih obaveza. Posebnog spomena vrijedne su Ivanina suradnja s General Woom na pjesmi “S tobom ne znam“ s njegova samostalnog albuma Takozvani te “Za mene je sreća”, Porinom nagrađena suradnja Maje Vučić i Gabi Novak, odnosno nova obrada brazilske pjesme “Samba Della Rosa” koju je Gabi još 1980. godine na Arsenov tekst snimila s Radojkom Šverko.

Nakon razlaza sastava sestre Husar objavile su album Familija i nastavile nastupati samostalno. Ivana Husar bila je jedna od prvih domaćih pjevačica s vlastitom školom pjevanja. Martina Tomčić Moskaljov i ona još su 2011. godine u samom centru Zagreba otvorile školu pjevanja vodeći se time da glazbena poduka treba biti dostupna svima. Sestrin primjer slijedila je Marija kada je sedam godina kasnije otvorila svoj glazbeni atelje u Samoboru. Uz to Marija je objavila dva samostalna albuma, Plesni Božić i Čarobna ljubavna priča.

Pjevanje sestara Husar posljednjih se godina veže uz procvat domaće kršćanske, odnosno duhovne glazbene scene. Marija Husar bila je umjetnička direktorica Uskrs festa, najstarijeg festivala popularne duhovne glazbe, a prije toga godinama je vodila Bonofest u Vukovaru.

Druga važna stavka njihova djelovanja upravo je mentoriranje, uglavnom privatno, ali i u televizijskim showovima poput Tvoje lice zvuči poznato ili The Voice. Kako sestre Husar same kažu, dolaze iz učiteljske obitelji. Otac im je bio učitelj glazbenog. Potreba da prenesu vlastite spoznaje, znanja, iskustava i vještine drugima oduvijek ih je pratila.

Među brojnim suradnjama koje su ostvarile u tri desetljeća dugoj karijeri posebno se izdvajaju one s Matijom Dedićem. Obje sestre i Maja Vučić gostovale su na velikom projektu Ladies, koji slučajno dijeli ime s prvijencem grupe Divas.

Maja je uz Ivanu sudjelovala i na Dedićevom Life Of Flowers. Ona je 2005. nastavila gdje je stala nakon dueta s Gabi Novak, a veliku podršku u tome pružili su joj upravo Matija i njegova majka. Snimila je dva jazz pop albuma, Lice koje znaš i Za tebe, koji su otkrili širinu njezinog u grupi Divas slabo izraženog interpretativnog i kantautorskog talenta.

No Maja se u konačnici ipak okrenula svojoj struci. Tome je kumovalo i nezadovoljstvo načinom na koji funkcionira domaća glazbena scena. „Zbog nedostatka novca prisiljen si raditi stvari polovično, a ja ne želim raditi stvari ispod razine i to me frustrira do te mjere da ponekad više ne vidim smisao“, rekla je u intervjuu za Jutarnji prije desetak godina.

Svojevremeno je na HRT-u vodila emisiju „Maja“ koja se bavila psihološkim temama za osobni rast i razvoj. Naime, Maja je po struci psihologinja. Studij na Filozofskom fakultetu završila je na vrhuncu svoje glazbene karijere.

Nakon višegodišnjeg angažmana za dobrobit djece 2006. godine imenovana je UNICEF-ovom posebnom izaslanicom za roditelje i bebe, a njezin uži interes su edukacije i radionice usmjerene na razvoj socijalnih vještina i osobnih potencijala djelatnika u različitim organizacijama.

Jedina koja nije nastavila profesionalno baviti glazbom bila je Martina Pongrac, kasnije Štritof. Ona se posljednjih dvadesetak godina bavi krajobraznom arhitekturom i dizajnom interijera. Ima vlastiti studio MS Studio + Bottega i puno ekskluzivnih klijenata. Naravno, kada su se 2019. godine divasice jednokratno okupile na ekskluzivnom nastupu u organizaciji portala Super1, bila je s njima.

Dana 25. lipnja Marija je proslavila svoj 48. rođendan. Ona je dvije godine starija od svoje sestre Ivane rođene 1977. godine, što nju čini najstarijom, a Ivanu najmlađom divasicom. Maja i Martina rođene su 1976. godine. Sve divasice danas su ponosne majke.

ŠKRIPAVA LADICA

Svojim mladenačkim, ali ambicioznim pristupom pop glazbi grupa Divas vrlo je brzo stekla poštovanje struke i pozornost općeg slušateljstva, a među onima koji pamte ima ga i danas.

Od dječjeg zbora Zvjezdice preko pratećih vokala slavnim kolegama sve do interpretatorica koje mogu hrabro stati uz dive poput Josipe Lisac ili Gabi Novak, divasice su prešle u najmanju ruku zanimljiv karijerni put. Statistikama usprkos furale su taj „sasvim drugi film“ te uz Coloniju, ET i Magazin činile jednu od najpopularnijih pop grupa tog vremena. Na kraju je njihova glazba bila okarakterizirana kao pop ili funk, pa čak i neizbježni dance.

Naši pjevači koji su karijeru započeli na sličan način, odnosno kao prateći vokali uz već spomenute Zvjezdice poput Nine Badrić su i Ksenija Erker, Maja Blagdan, Jelena Radan.

Premda su se pojavile netom prije pomame za girl grupama kakve su bile Spice Girls, Divasice se nisu nužno nadahnjivale njima, iako su s njima dijelile autorsko pravo na vlastitu muziku. Već je u nazivu prvog singla izražena njihova nadahnutost R&B grupama poput TLC čiji se drugi album zove CrazySexyCool, En Vogue čiji se drugi album zove Funky Divas ili SWV (Sisters with Voices), gospel trojci koja je devedesetih snimila svoj božićni album. Neka u bilješkama ostane i to da je grupa Destiny’s Child u kojoj je svoju karijeru počela Beyoncé svoj prvi album objavila godinu dana nakon Ladies.

Odjek zaraze ženskim pop sastavima bio je vidljiviji u pojavi riječke grupe E.N.I. koja je iz tinejdžerskog popa kasnije skliznula prema art rocku, odnosno žanrovskim smjerovima koje su u velikoj mjeri uvjetovali njima bliski autori.

U godini kad su Divasice organizirale oproštajni koncert osnovana je ženska grupa Feminnem sastavljena od natjecateljica talent showa Hrvatski idol, a koja je po inerciji zauzela netom upražnjeno mjesto. No, iako su imale više hitova, Feminnemke se nisu uspjele približiti statusu kakav su uživale Divasice, kao niti jedna kasnije osnovana ženska grupa. U duhu im je najbliža ostala Ivana Kindl, jedna od rijetkih kraj čijeg imena na Wikipediji piše „hrvatska R&B pjevačica“.

Nova generacija domaćeg R&B-ja tek se otkriva kroz mladu Miach, a dovoljan je jedan pogled na prve spotove grupe Divas da biste bili sigurni da je planeta napravila puni krug oko devedesetih.